«Томь» и «Балтика» не забили друг другу в 17-м туре ФНЛ

«Томь» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0) в матче 17-го тура ФНЛ на стадионе «Труд» в Томске.
Отметим, что главный арбитр матча Лаша Верулидзе показал игрокам команд десять желтых карточек (четыре – «Томи», шесть – «Балтике»).
«Балтика» набрала 26 очков и догнала «Шинник», «Нефтехимик» и «Чертаново», которые занимают места с четвертого по шестое. У «Томи» стало 25 очков, как и у идущего восьмым «СКА-Хабаровска».
В 18-м туре 19 октября «Томь» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а «Балтика» примет «Нефтехимик» в Калининграде.
ФНЛ
17-й тур
«Томь» (Томск) – «Балтика» (Калининград) – 0:0
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