Мусаев и Гасилин помогли «Зениту-2» обыграть «Знамя Труда» В матче 13-го тура зоны «Запад» ПФЛ «Зенит-2» на своем поле обыграл «Знамя Труда» – 3:0.

Новости СМИ2 В составе победителей отличились Леон Мусаев (38-я минута), Илья Воробьев (53) и Алексей Гасилин (61). В компенсированное время за вторую желтую карточку был удален Даниил Макеев. «Зенит-2» продолжает лидировать в турнирной таблице первенства.