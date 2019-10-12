Мусаев и Гасилин помогли «Зениту-2» обыграть «Знамя Труда»

В составе победителей отличились Леон Мусаев (38-я минута), Илья Воробьев (53) и Алексей Гасилин (61).
В компенсированное время за вторую желтую карточку был удален Даниил Макеев.
«Зенит-2» продолжает лидировать в турнирной таблице первенства.
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