«Химки» разгромили «Мордовию» - Советский спорт
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12 октября 2019 16:54ФутболКоноплев Александр

«Химки» разгромили «Мордовию»

Завершились четыре матча 17-го тура ФНЛ.

«Химки» на своем поле разгромили «Мордовию» – 4:0. Дубль в составе победителей оформил Камран Алиев.

«Краснодар-2» упустил победу в матче со «СКА-Хабаровск» (2:2), а «Ротор» победил «Нижний Новгород» (2:1).

«Шинник» в Ярославле уступил «Чайке» – 2:3.

ФНЛ
17-й тур

«Краснодар-2» – «СКА-Хабаровск» – 2:2 (0:1)
Голы: Малеев, 38 (0:1); Онугха, 66 (1:1); Григорян, 72 (2:1); Зайцев, 84 (2:2).

«Ротор» (Волгоград) – «Нижний Новгород» – 2:1 (1:1)
Голы: Евсеев, 6 (1:0); Сагитов, 24 (1:1); Саная, 90+5 (2:1).

«Химки» – «Мордовия» (Саранск) – 4:0 (2:0)
Голы: Алиев, 6 (1:0); Корян, 24 (2:0); Алиев, 47 (3:0); Кухарчук, 74 (4:0).

«Шинник» (Ярославль) – «Чайка» (Песчанокопское) – 2:3 (1:0)
Голы: Самодин, 27 (1:0); Текучев, 49 (1:1); Дроздов, 50 (2:1); Хохлачев, 54 (2:2); Демченко, 79 (2:3).

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