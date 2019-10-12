Грузия с Ананидзе и Григалавой сыграла вничью с Ирландией В матче седьмого тура группы D отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Грузии дома сыграла вничью с Ирландией – 0:0.

Новости СМИ2 В составе хозяев весь матч провели защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава, защитник «Уфы» Джемал Табидзе и хавбек «Спартака» Джано Ананидзе. У Грузии пять очков после шести матчей и пятое место в группе. Ирландцы лидируют с 12 очками.