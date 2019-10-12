«Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд в ФНЛ

«Нефтехимик» дома обыграл «Факел» – 1:0. Единственный мяч на седьмой минуте провел Илья Петров.
Нижнекамцы одержали четвертую победу подряд и занимают четвертое место. Воронежцы – последние.
«Авангард» в Курске проиграл «Чертаново» – 0:1. Решающий удар на 32-й минуте нанес Дмитрий Великородный.
«Чертаново» – пятое, «Авангард» – 15-й.
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