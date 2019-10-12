«Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд в ФНЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 октября 2019 18:02ФутболКоноплев Александр

«Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд в ФНЛ

Завершился 17-й тур первенства ФНЛ.

«Нефтехимик» дома обыграл «Факел» – 1:0. Единственный мяч на седьмой минуте провел Илья Петров.

Нижнекамцы одержали четвертую победу подряд и занимают четвертое место. Воронежцы – последние.

«Авангард» в Курске проиграл «Чертаново» – 0:1. Решающий удар на 32-й минуте нанес Дмитрий Великородный.

«Чертаново» – пятое, «Авангард» – 15-й.

Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
«Торпедо» вырвало победу у «Спартака-2» на «Открытие Арене» IBU: Слишком рано принимать окончательное решение о восстановлении СБР Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает
Проворов набрал два очка. Наконец-то он играет как элитный защитник «Советский спорт» рассказывает о битве Ивана Проворова и Никиты Гусева. 10.10.2019 08:46 Хоккей Костяев Иван
Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Евгений Кузнецов: Почему не сделал птичку? Растерялся После игры «Вашингтон» – «Даллас» (3:4 ОТ) корреспондент «Советского спорта» Виталий Славин побеседовал с Евгением Кузнецовым, который отбыл трехматчевую дисквалификацию за неподобающее поведение, как НХЛ интерпретировала употребление кокаина. 09.10.2019 08:48 Хоккей Славин Виталий
Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Геннадий Машьянов: Деревянченко, конечно, выиграл бой у Головкина Тренер Дмитрий Бивола Геннадий Машьянов заявил, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой у казахстанца Геннадия Головкина. 06.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Лужи в «Луже». Москва встретила шотландцев чисто британской погодой Атмосферный репортаж о том, что происходило перед матчем Россия – Шотландия.   10.10.2019 23:15 Футбол Зибрак Артем
Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии Чемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе. 07.10.2019 23:00 ММА Ващенко Сергей
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Новости
18:10 Футбол Раньери подписал двухлетний контракт с «Сампдорией»
18:02 Футбол «Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд в ФНЛ
17:52 Футбол Грузия с Ананидзе и Григалавой сыграла вничью с Ирландией
17:43 Теннис Росол выбил Сафиуллина с «Кубка Кремля»
17:41 Хоккей «Адмирал» переиграл «Трактор» в серии буллитов
17:36 Гандбол «Чеховские медведи» уступили бухарестскому «Динамо»
17:20 Теннис Лансере завершила борьбу на Кубке Кремля
17:12 Футбол Российские юниоры обыграли Эстонию в товарищеском матче
17:01 Футбол «Текстильщик» в меньшинстве обыграл «Луч», уступая 0:2
16:54 Футбол «Химки» разгромили «Мордовию»
16:39 Баскетбол Вячеслав Зайцев: Расширение Евролиги можно только приветствовать
16:27 Теннис Флинк вышла в полуфинал квалификации «Кубка Кремля»
16:22 Теннис Зверев сыграет с Медведевым в финале шанхайского турнира
16:18 Футбол Экс-игрок сборной Бразилии попал в ДТП после нападения грабителей
16:05 Бокс Чемпион мира Гоголев: Как нищеброд хожу и уговариваю власти построить четыре стены для бокса
15:56 Футбол Мусаев и Гасилин помогли «Зениту-2» обыграть «Знамя Труда»
15:51 ММА Тарас Кияшко: Годичный перерыв не скажется на подготовке Волкова к Дос Сантосу
15:28 Хоккей «Сочи» отправил в отставку Зубова
15:12 Бокс Батыр Ахмедов проведет матч-реванш с Марио Барриосом
15:01 Футбол Павел Колобков: Заявка от Татарстана на Суперкубок УЕФА поддержана правительством
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика