Раньери подписал двухлетний контракт с «Сампдорией» В нем видят спасителя.

«Сампдория» объявила о подписании контракта с Клаудио Раньери. Соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Раньери известен по работе с «Челси», «Монако» и «Валенсией». В 2016 году он привел «Лестер» к сенсационной победе в чемпионате Англии.

На данный момент «Сампдория» с тремя очками занимает последнее место в серии А.