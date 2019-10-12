Раньери подписал двухлетний контракт с «Сампдорией»

«Сампдория» объявила о подписании контракта с Клаудио Раньери. Соглашение рассчитано до лета 2021 года.
Раньери известен по работе с «Челси», «Монако» и «Валенсией». В 2016 году он привел «Лестер» к сенсационной победе в чемпионате Англии.
На данный момент «Сампдория» с тремя очками занимает последнее место в серии А.
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