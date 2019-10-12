Нападающий «Спакенбурга» совершил подкат под соперника без мяча Самый нелепый фол месяца.

Форвард «Спакенбурга» Аргенд Селими был удален на 86-й минуте матча против «Эйсселмервогелса» во втором голландском дивизионе.

23-летний футболист сбил соперника, когда тот уже расстался с мячом.

Сам Селими появился на поле на 67-й минуте, а на 78-й он установил окончательный счет встречи – 2:2.

😅 | Argjend Selimi ligt zelf niet wakker van zijn donkerrode kaart.



«Zou het zo weer doen»



Bekijk hier het hele interview ⬇https://t.co/cqzwgWczJ2 pic.twitter.com/93CQQZhk0o — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 12, 2019

(Момент с удалением на 0:30)