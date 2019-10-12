Футболисты «Торпедо» приехали на матч со «Спартаком-2» на такси В ФНЛ своя атмосфера.

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Футболисты московского «Торпедо» из-за поломки автобуса добирались на матч 17-го тура ФНЛ против «Спартака-2» на такси.

Отметим, что у черно-белых нет своего автобуса – они его арендуют. Один из болельщиков клуба оставил в клубном инстаграме следующее предложение:

«Парни, я водитель такси. Игроков «Торпедо» готов возить бесплатно. Обращайтесь, если что».