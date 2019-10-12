Колумбия с Барриосом сыграла вничью с Чили И снова ничья.

Загрузка... В товарищеском матче Колумбия в испанском Аликанте сыграла вничью с Чили – 0:0. Весь матч в составе Колумбии отыграл полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. Это третьи подряд 0:0 в матчах этих команд.