Рамос побил рекорд Касильяса по матчам за сборную Матч отборочного турнира Евро-2020 Норвегия – Испания стал для защитника Серхио Рамоса 168-м в составе «красной фурии».

По этому показателю он обогнал вратаря Икера Касильяса.

Также Рамос вышел на второе место среди европейцев по играм за национальную команду. Чаще за свою сборную играл лишь Джанлуиджи Буффон (176).

Наибольшее число игр за сборную Испании

1. Серхио Рамос – 168

2. Икер Касильяс – 167

3. Хави – 133

4. Андрес Иньеста – 131

5. Андони Субисаретта – 123