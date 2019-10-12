Италия при судействе Карасева оформила выход на ЧЕ-2020 Первой была Бельгия.

В матче седьмого тура группы J отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Италии дома обыграла Грецию – 2:0.

Мячи на счету Жоржиньо (63-я минута) и Федерико Бернардески (78).

Отметим, что на матче работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Сборная Италии выиграла все семь матчей и вышла на Евро-2020.

В другом матче Лихтенштейн на своем поле сыграл вничью с Арменией – 1:1.

У кавказцев десять очков и третьей место.