Испания потеряла первые очки в отборе Евро-2020 Испания не смогла выйти на Евро досрочно.

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В матче седьмого тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Норвегия на своем поле сыграла вничью с Испанией – 1:1.

Единственный мяч в составе гостей забил Сауль (47-я минута). У хозяев отличился Джошуа Кинг (90+4).

До этого Испания выиграла все шесть матчей в своей отборочной группе.