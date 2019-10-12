Испания потеряла первые очки в отборе Евро-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 октября 2019 23:40ФутболКоноплев Александр

Испания потеряла первые очки в отборе Евро-2020

Испания не смогла выйти на Евро досрочно.

В матче седьмого тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Норвегия на своем поле сыграла вничью с Испанией – 1:1.

Единственный мяч в составе гостей забил Сауль (47-я минута). У хозяев отличился Джошуа Кинг (90+4).

До этого Испания выиграла все шесть матчей в своей отборочной группе.

На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Ватутин завершил борьбу на «Кубке Кремля» Росол выбил Сафиуллина с «Кубка Кремля» Зверев сыграет с Медведевым в финале шанхайского турнира
Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Радулов: Хотел все сделать сам, но увидел Сегина «Даллас» победил «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ. 09.10.2019 09:37 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Умер семикратный победитель Кубка Стэнли «Рейнджерс» дома проиграли «Эдмонтону» Джоэл Кенневилл: Бобровский сделал несколько важный спасений
Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. Анатолий Токов победил своего соперника, а Андрей Корешков проиграл Лоренцу Ларкину. 05.10.2019 06:30 ММА Ващенко Сергей
Джейми Варди: Лучшим бомбардиром премьер-лиги стану в 2022-м Нападающему «Лестера» – 32, но профи стал слишком поздно – в 25, так что, как заявил в интервью L’Equipe, еще не наигрался. 11.10.2019 20:30 Футбол Туманов Дмитрий
Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Магомед Оздоев: Болельщики нас прямо на руках несли вперед После победы над сборной Шотландии (4:0) своими впечатлениями поделился полузащитник сборной России Магомед Оздоев. 11.10.2019 01:00 Футбол Григорьевская Юлия
Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав
Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву. 11.10.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
23:40 Футбол Испания потеряла первые очки в отборе Евро-2020
23:38 Футбол Италия при судействе Карасева оформила выход на ЧЕ-2020
23:36 Футбол Иванов зафиксировал разгромную победу Швеции над Мальтой
23:18 Футбол Рамос побил рекорд Касильяса по матчам за сборную
23:14 Футбол Колумбия с Барриосом сыграла вничью с Чили
22:50 Хоккей Умер семикратный победитель Кубка Стэнли
22:36 Хоккей «Рейнджерс» дома проиграли «Эдмонтону»
22:18 Футбол Футболисты «Торпедо» приехали на матч со «Спартаком-2» на такси
22:03 Футбол Баста может войти в руководство ростовского СКА
21:44 Футбол Нападающий «Спакенбурга» совершил подкат под соперника без мяча
21:28 Гандбол Семь очков Сороки не помогли «Мотору» в матче с «Мешковым»
20:54 Футбол Босния и Герцеговина крупно обыграла Финляндию
20:52 Футбол Румыния с Неделчару и Антоном обыграла Фареры
20:51 Футбол Дания вырвала победу в матче с Швейцарией
20:36 Футбол «Аль-Джазира» уволила тренера после трех матчей
20:25 Футбол Пьянич оформил первый дубль за сборную в первом матче в статусе капитана
20:12 Теннис Ватутин завершил борьбу на «Кубке Кремля»
19:59 Хоккей «Амур» обыграл «Спартак», «Северсталь» уступила «Металлургу»
19:34 Теннис Александрова не смогла выйти в финал турнира в Линце
19:18 Хоккей Российские юниоры обыграли Чехию
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика