Джанлуиджи Буффон: Я люблю Конте и не могу его критиковать Буффон вступился за друга.

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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что болельщики туринцев должны простить Антонио Конте. Бывший полузащитник и главный тренер «старой синьоры» с лета 2019 года работает в «Интере» – заклятом враге «Ювентуса».

– Я действительно люблю Антонио. Он был моим одноклубником и тренером. Я не могу его критиковать. Антонио – очень деликатный человек и большой профессионал. Я понимаю, почему фанаты «Юве» недовольны им, но они должны простить его. Конте очень многое дал «Ювентусу», – приводит слова Буффона Sky Italia.