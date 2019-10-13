Кипр – Россия. Составы команд Встреча пройдет в Никосии. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Новости СМИ2 Назван состав сборной России на матч восьмого тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра. Встреча пройдет в Никосии. Начало – в 19:00 по московскому времени. Кипр: Панайи, Кириаку, Меркис, Лаифис, Кусулос, М. Янну, Артиматас, Шполярич, Н. Янну, Захариу, Кости. Запасные: Пардо, Неофитос, Каро, Питтас, Христофи, Сотириу, Георгиу, Мидиккис, Папулис, Маргаса, Папагеоргиу, Экономидес. Россия: Гилерме, Петров, Семенов, Джикия, Кудряшов, Головин, Ахметов, Оздоев, Ионов, Дзюба, Черышев. Запасные: Лунев, Джанаев, Бакаев, Игнатьев, Беляев, Кузяев, Соболев, Могилевец, Караваев, Жирков, Комличенко, Чистяков. Стартовый состав @TeamRussia

Гилерме, Кудряшов, Джикия, Семёнов, Петров, Черышев, Ионов, Оздоев, Ахметов, Головин, Дзюба.

Запасные: Лунёв, Джанаев, Бакаев, Караваев, Жирков, Чистяков, Игнатьев, Беляев, Кузяев, Могилевец, Комличенко, Соболев.#КипрРоссия#НашиПарни pic.twitter.com/0l82vxMpKK — Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019