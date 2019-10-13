Вейналдум обогнал Кумана по голам за сборную Голландии Рекорд принадлежит Робину ван Перси (50 мячей).

Полузащитник сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум оформил дубль в матче восьмого тура группы C квалификации Евро-2020 против Белоруссии (2:0 после первого тайма).

Эти мячи стали для хавбека 14-м и 15-м за «оранжевых».

По этому показателю он обогнал известных футболистов Рональда Кумана и Пьера ван Хойдонка, у которых по 14 мячей за сборную страны.