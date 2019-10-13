Драгун вышел на пятое место по голам за сборную Белоруссии Драгун опередил Белькевича, Калачева и Василюка.

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Полузащитник сборной Белоруссии Станислав Драгун забил мяч в ворота сборной Голландии в матче восьмого тура группы C квалификации Евро-2020.

Этот мяч стал для 31-летнего хавбека 11-м за сборную. Чаще него забивали Максим Ромащенко (20), Сергей Корниленко (17), Виталий Кутузов (13) и Вячеслав Глеб (12).

Российским болельщикам Драгун известен по выступлениям за «Крылья Советов», «Динамо» и «Оренбург».