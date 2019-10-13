Санчес рискует пропустить остаток года Черная полоса продолжается.

Нападающий «Интера» Алексис Санчес получил травму голеностопа в товарищеском матче против Колумбии (0:0).

На данный момент нет официальной информации о его повреждении, но по данным Radio Cooperativa футболист рискует пропустить остаток 2019 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Санчес забил один мяч в трех играх за «Интер».