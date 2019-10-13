Голландия обыграла Белоруссию в Минске Сборная Голландии обыграла сборную Белоруссии в матче восьмого тура квалификации Евро-2020 – 2:1.

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У победителей дубль оформил Джорджиньо Вейналдум, у проигравших отличился Станислав Драгун.

Голландия с 15 очками возглавила турнирную таблицу группы C, однако у Германии на одну игру меньше.

У белорусов четыре очка и четвертое место.

Евро-2020

Квалификация

Группа C

Восьмой тур

Белоруссия – Голландия – 1:2 (0:2)

Голы: Вейналдум, 32 (0:1); Вейналдум, 41 (0:2); Драгун, 54 (1:2).