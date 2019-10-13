Россия не пропустит ни одного крупного турнира во втором десятилетии XXI века Самое успешное десятилетие.

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Сборная России впервые в своей истории оформила досрочный выход на крупный международный турнир.

Чемпионат Европы-2020 станет для россиян пятыми важнейшими соревнованиями подряд (после ЧЕ-2012, ЧМ-2014, ЧЕ-2016, ЧМ-2018). Таким образом, во втором десятилетии XXI века (2011–2020) наша сборная не пропустит ни одного крупного турнира.

В первом десятилетии XXI века (2001–2010) россияне пропустили чемпионаты мира 2006 и 2010 годов.