Сборная России проведет как минимум два домашних матча Евро-2020

Как минимум два из трех матчей группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная России проведет в Санкт-Петербурге.
При определенных раскладах россияне могут провести в городе на Неве все три встречи. Для этого нужно надеяться на выход сборной Дании в финальную часть Евро.
Напомним, что ЧЕ-2020 пройдет в 12 странах мира в честь 60-летия УЕФА.
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