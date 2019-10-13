Сборная России проведет как минимум два домашних матча Евро-2020 Петербург снова примет топ-турнир.

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Как минимум два из трех матчей группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная России проведет в Санкт-Петербурге.

При определенных раскладах россияне могут провести в городе на Неве все три встречи. Для этого нужно надеяться на выход сборной Дании в финальную часть Евро.

Напомним, что ЧЕ-2020 пройдет в 12 странах мира в честь 60-летия УЕФА.