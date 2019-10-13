Только Стрельцов забил 24 мяча за сборную раньше Дзюбы После матча с Кипром на счету форварда Артема Дзюбы стало 24 гола в 40 матчах за сборную страны.

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Больше него забивали Олег Блохин (42), Александр Кержаков (30), Олег Протасов (28), Валентин Иванов (26), Владимир Бесчастных (26) и Эдуард Стрельцов (25).

Только легенда «Торпедо» Стрельцов забил свой 24-й мяч раньше 40-й игры. Он добрался до этой отметки в 36-м матче.

На данный момент на счету Дзюбы два покера и три дубля за сборную.