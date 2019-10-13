Только Стрельцов забил 24 мяча за сборную раньше Дзюбы

Больше него забивали Олег Блохин (42), Александр Кержаков (30), Олег Протасов (28), Валентин Иванов (26), Владимир Бесчастных (26) и Эдуард Стрельцов (25).
Только легенда «Торпедо» Стрельцов забил свой 24-й мяч раньше 40-й игры. Он добрался до этой отметки в 36-м матче.
На данный момент на счету Дзюбы два покера и три дубля за сборную.
Артемий Панарин: Зачем вы лезете мне под кожу? На сей раз в раздевалке «Рейнджерс» я оказался единственным российским журналистом. Однако пресс-служба клуба и его самый высокооплачиваемый игрок повели себя на удивление агрессивно. Неужели так сильно расстроились из-за первого поражения в сезоне – 1:4 от «Эдмонтона»? 13.10.2019 09:45 Хоккей Славин Виталий «В первом периоде обос…лись, но Саня подтащил!» Динамовцы начали серию игр с победы Бело-голубые совершили камбэк и обыграли «Автомобилист» с счетом 6:3 12.10.2019 21:33 Хоккей Кузютина Елена Свечников вновь набрал два очка за матч. Это просто фантастика «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 12.10.2019 10:55 Хоккей Костяев Иван Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии Чемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе. 07.10.2019 23:00 ММА Ващенко Сергей Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при В число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой. 01.10.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера. 13.10.2019 14:52 Теннис Мысин Николай Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Почему Овечкин в НХЛ царь, а в сборной – нет Один из худших стартов в энхаэловской карьере выдал в этом сезоне Александр Овечкин. 10.10.2019 09:36 Хоккей Славин Виталий