Рональд Куман – о победе над Белоруссией: Это такой тип матчей, в которых нужно просто выиграть - Советский спорт
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14 октября 2019 10:22ФутболЛипкин Антон

Рональд Куман – о победе над Белоруссией: Это такой тип матчей, в которых нужно просто выиграть

Голландия удержала победный счет в матче с Белоруссией в квалификации Евро-2020.

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал победу над Белоруссией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске.

«Мы хорошо сработали в первом тайме – вели 2:0 к перерыву, – приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА. – Все шло по плану. Но нужно помнить, что всегда можно пропустить. В момент навеса у нас было только два защитника против трех нападающих соперников. Думаю, Френки (де Йонг) и Дэйли (Блинд) могли сделать больше в той ситуации.

При счете 2:0 я думал о том, чтобы выпустить некоторых ребят, которые обычно не получают шанса сыграть. У меня определенно не было мысли вводить в игру (Мартена) де Рона. Но после пропущенного гола я осознал, что он нам нужен. То же самое было с Люком (де Йонгом). В тот момент игры я думал о том, что нужен игрок, кто совладает с кроссами.

Мы не забили важный третий мяч, но и у соперника больше не было моментов. Это такой тип матчей, в которых нужно просто выиграть».

Голландия лидирует в группе C, опережая по дополнительным показателям Германию. В следующем матче 16 ноября «оранжевые» сыграют в гостях с Северной Ирландией.

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