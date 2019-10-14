Джорджиньо Вейналдум: Во втором тайме мы выглядели расслабленными Голландия победила Белоруссию в квалификации Евро-2020.

Полузащитник сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Белоруссией (2:1) на стадионе «Динамо» в Минске, в котором он забил оба гола «оранжевых».

«Это был непростой вечер для нас, – приводит слова 28-летнего голландца официальный сайт УЕФА. – На таком поле играть нелегко. Также нас выбил из колеи пропущенный гол.

Во втором тайме мы выглядели расслабленными и не лучшим образом проводили позиционные атаки. Мы слишком часто теряли мяч. Понимаем, что команда способна на большее. Но это хороший результат».

Напомним, Вейналдум открыл счет на 32-й минуте, а через девять минут забил второй гол. После перерыва Станислав Драгун отыграл один мяч.

Голландия лидирует в группе C, опережая по дополнительным показателям Германию. В следующем матче 16 ноября «оранжевые» сыграют в гостях с Северной Ирландией.