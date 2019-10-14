Виктор Онопко: Не было такого, чтобы я боялся «Реал» или «Барселону» Онопко родился в Луганске 14 октября 1969 года.

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Экс-защитник сборной России Виктор Онопко в день своего 50-летия вспомнил о своих выступлениях за «Спартак» (1992–1995) и «Овьедо» (1996–2002). Сейчас Онопко трудится в тренерском штабе ЦСКА.

– Когда был развал СССР, Романцев пригласил меня в «Спартак». Я не скрываю свою благодарность клубу за то, что он мне дал. Что мне дали Старостин, Романцев, Ярцев. Все – врачи, массажисты. У нас действительно была семья на базе. Мы жили там с семьями, детьми.

В «Овьедо» я чувствовал себя на голову выше остальных. Для меня не было авторитетов. Не было такого, чтобы я боялся «Реал» или «Барселону». Нас боялись. Мы могли разнести любого соперника. Я приехал, будучи футболистом «Спартака», который играл в Лиге чемпионом каждый год, и будучи футболистом сборной России, – приводит слова Онопко «Матч ТВ».