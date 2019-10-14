Пилипчука пока не будет в тренерском штабе Тедеско Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско определился с помощниками.

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Помогать специалисту будут экс-игрок сборной Германии Андреас Хинкель, Макс Урванчки и Влад Чепзанович. Сергей Кузнецов, который готовил «Спартак» к матчу с «Краснодаром» покинул клуб. Роман Пилипчук пока не будет работать в новом тренерском штабе.

– Пилипчук – это не тема этой пресс-конференции. Доменико уже назвал свой тренерский штаб. И это он должен выбирать. На данный момент русского помощника не будет, – приводит слова гендиректора «Спартака» Томаса Цорна Sport24.