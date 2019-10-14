Стерлинг вышел на второе место в отборе ЧЕ-2020 по системе «гол+пас». Лучший – Дзюба Форвард «Манчестер Сити» наступает на пятки россиянину.

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Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг забил мяч и сделал одну голевую передачу в первом тайме матча отборочного тура Евро-2020 против Болгарии.

Теперь у форварда семь мячей и пять передач, или 12 очков по системе «гол+пас».

Больше голов спродюсировал только форвард сборной России Артем Дзюба – 14 (9+5) очков.