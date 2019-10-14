Гол Сигурдссона помог Исландии сохранить шансы на выход на ЧЕ-2020

Сборная Франции в Сен-Дени сыграла вничью с Турцией (1:1).
Сборная Молдавии в Кишиневе проиграла Албании – 0:4.
Исландия в Рейкьявике победила Андорру – 2:0. Победный гол на счету полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона.
Турция с 19 очками возглавляет турнирную таблицу в этой группе. У Франции столько же, но она вторая. Исландия – третья (15 очков).
Евро-2020
Квалификация
Группа H
Восьмой тур
Молдавия – Албания – 0:4 (0:3)
Голы: Чикаллеши, 22 (0:1); Баре, 34 (0:2); Траши, 40 (0:3); Манаж, 90 (0:4).
Франция – Турция – 1:1 (0:0)
Гол: Жиру, 76 (1:0); Айхан, 82 (1:1).
Исландия – Андорра – 2:0 (1:0)
Гол: А. Сигурдссон, 38 (1:0); К. Сигторссон, 65 (2:0).
Нереализованный пенальти: Г. Сигурдссон, 73 (И).