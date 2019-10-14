Гол Сигурдссона помог Исландии сохранить шансы на выход на ЧЕ-2020 Завершились три матча восьмого тура группы H отборочного турнира Евро-2020.

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Сборная Франции в Сен-Дени сыграла вничью с Турцией (1:1).

Сборная Молдавии в Кишиневе проиграла Албании – 0:4.

Исландия в Рейкьявике победила Андорру – 2:0. Победный гол на счету полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона.

Турция с 19 очками возглавляет турнирную таблицу в этой группе. У Франции столько же, но она вторая. Исландия – третья (15 очков).

Евро-2020

Квалификация

Группа H

Восьмой тур

Молдавия – Албания – 0:4 (0:3)

Голы: Чикаллеши, 22 (0:1); Баре, 34 (0:2); Траши, 40 (0:3); Манаж, 90 (0:4).

Франция – Турция – 1:1 (0:0)

Гол: Жиру, 76 (1:0); Айхан, 82 (1:1).

Исландия – Андорра – 2:0 (1:0)

Гол: А. Сигурдссон, 38 (1:0); К. Сигторссон, 65 (2:0).

Нереализованный пенальти: Г. Сигурдссон, 73 (И).