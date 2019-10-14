Англия разгромила Болгарию, Косово сохраняет шансы на выход на ЧЕ-2020

Сборная Болгарии в Софии разгромно уступила Болгарии – 0:6. По два мяча на счету Росса Баркли и Рахима Стерлинга.
В другом матче Косово оказалось сильнее Черногории – 2:0.
Англия с пятью победами в шести матчах занимает первое место. Чехия – вторая (12 очков), Косово – третье (11).
Евро-2020
Квалификация
Группа A
Восьмой тур
Болгария – Англия – 0:6 (0:4)
Голы: Рэшфорд, 7 (0:1); Баркли, 20 (0:2); Баркли, 32 (0:3); Стерлинг, 45+3 (0:4); Стерлинг, 69 (0:5); Кейн, 85 (0:6).
Косово – Черногория – 2:0 (2:0)
Голы: Рахмани, 10 (1:0); Муриги, 34 (2:0).
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