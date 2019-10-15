Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

«Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба, - говорится сообщении. - Вслед за этим владелец пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. Василий оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами», - говорится в сообщении пресс-служба СКА, опубликованного на странице команды в социальной сети «ВКонтакте».
Отметим, что после 13 туров группы «Юг» ПФЛ СКА набрал 18 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице первенства.
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