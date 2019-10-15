Иржи Ярошик: Все молодые футболисты ЦСКА могут вырасти в лидеров команды - Советский спорт
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15 октября 2019 12:57Футбол

Иржи Ярошик: Все молодые футболисты ЦСКА могут вырасти в лидеров команды

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик считает, что молодые футболисты московского клуба в ближайшее время способны вырасти в лидеров команды.

- Я бы сказал, что у ЦСКА нестабильными получились не только последние две игры, а в целом несколько матчей. Команда пока себя ищет. Игроки хотят показывать хорошую игру и результат. Есть талантливые игроки, но им не хватает времени проявить себя на поле. Все молодые футболисты ЦСКА могут вырасти в лидеров команды, как это было раньше, - цитирует Ярошика «РИА Новости».

Добавим, что после 12 туров чемпионата России ЦСКА набрал 25 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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