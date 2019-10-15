Миодраг Божович: «Спартак» – сложная для работы команда - Советский спорт
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15 октября 2019 17:42ФутболКоноплев Александр

Миодраг Божович: «Спартак» – сложная для работы команда

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал увольнение Олега Кононова из «Спартака».

По мнению черногорца, в московском клубе не дают времени, а болельщики требуют только хороших результатов.

20 октября «Крылья» сыграют на выезде с «Оренбургом».

– «Оренбург» уволил сначала Кононова, потом Хохлова. Не опасаетесь?

– Нет, у тренеров такая работа. Думаю, что это не «Оренбург» уволил Хохлова и Кононова. Просто болельщики очень много ждали от «Динамо» и «Спартака», а они не показывали то, что люди хотели. Это большие клубы, которые ждут хороший результат. Они и делают все для этого, много денег тратят. Не знаю, кто сделал ошибки, но видно, что это так.

– Большие деньги в трансферную кампанию влил «Спартак», но что-то не пошло. Как думаете, почему у Кононова не получилось в «Спартаке»?

– Знаете, «Спартак» – это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения. Я работал в «Црвене Звезде», там тоже было большое давление. В «Локомотиве» было давление, в «Динамо». Я не знаю, как так случилось, что болельщики так ненавидели Кононова с его пиджаком… Это сложная команда для работы, – приводит слова Божовича «Комсомольская правда».

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