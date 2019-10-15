Компани повторил судьбу Мусаева и Шаронова - Советский спорт
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15 октября 2019 18:55ФутболКоноплев Александр

Компани повторил судьбу Мусаева и Шаронова

Защитник «Андерлехта» Венсан Компани оштрафован на 5000 евро за нарушение принципов тренерской работы, сообщает AD.

Де-юре клуб возглавляет экс-наставник «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен, однако де-факто «Андерлехтом» руководит Компани, хотя он не имеет соответствующей лицензии. Капитану клуба запрещено демонстративно руководить командой и давать указания тренерскому штабу. В случае повторных нарушений Компани будет грозит дисквалификация.

Напомним, что в России за пободное были наказаны тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и наставник «Рубина» Роман Шаронов.

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