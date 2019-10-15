Финляндия обыграла Армению в отборе к Евро-2020 - Советский спорт
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15 октября 2019 20:51ФутболКоноплев Александр

Финляндия обыграла Армению в отборе к Евро-2020

В матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Финляндии дома обыграла Армению – 3:0.

Дубль в составе победителей оформил Теэму Пукки.

Финляндия с 15 очками осталась на втором месте в турнирной таблице группы J. Армения – третья с десятью очками.

Евро-2020
Квалификация
Группа J
Восьмой тур

Финляндия – Армения – 3:0 (1:0)
Голы: Йенсен, 31 (1:0); Пукки, 61 (2:0); Пукки, 88 (3:0).

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