Финляндия обыграла Армению в отборе к Евро-2020

Дубль в составе победителей оформил Теэму Пукки.
Финляндия с 15 очками осталась на втором месте в турнирной таблице группы J. Армения – третья с десятью очками.
Евро-2020
Квалификация
Группа J
Восьмой тур
Финляндия – Армения – 3:0 (1:0)
Голы: Йенсен, 31 (1:0); Пукки, 61 (2:0); Пукки, 88 (3:0).
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