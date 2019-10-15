Италия одержала восьмую победу подряд в отборе ЧЕ-2020 - Советский спорт
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15 октября 2019 23:39ФутболКоноплев Александр

Италия одержала восьмую победу подряд в отборе ЧЕ-2020

Завершились два матча восьмого тура группы J отборочного турнира Евро-2020.

Италия обыграла Лихтенштейн (5:0), одержав восьмую подряд.

Греция дома обыграла Боснию и Герцеговину – 2:1.

Италия уже оформила выход на чемпионат Европы. Финляндия занимает второе место с 15 очками. Армения – третья (10 очков).

Евро-2020
Квалификация
Группа J
Восьмой тур

Лихтенштейн – Италия – 0:5 (0:1)
Голы: Бернардески, 2 (0:1); Белотти, 70 (0:2); Романьоли, 77 (0:3); Эль-Шаарави, 82 (0:4); Белотти, 90+2 (0:5).

Греция – Босния и Герцеговина – 2:1 (1:1)
Голы: Павлидис, 30 (1:0); Гояк, 35 (1:1); Ковачевич, 88 (автогол, 2:1).

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