Италия одержала восьмую победу подряд в отборе ЧЕ-2020

Италия обыграла Лихтенштейн (5:0), одержав восьмую подряд.
Греция дома обыграла Боснию и Герцеговину – 2:1.
Италия уже оформила выход на чемпионат Европы. Финляндия занимает второе место с 15 очками. Армения – третья (10 очков).
Евро-2020
Квалификация
Группа J
Восьмой тур
Лихтенштейн – Италия – 0:5 (0:1)
Голы: Бернардески, 2 (0:1); Белотти, 70 (0:2); Романьоли, 77 (0:3); Эль-Шаарави, 82 (0:4); Белотти, 90+2 (0:5).
Греция – Босния и Герцеговина – 2:1 (1:1)
Голы: Павлидис, 30 (1:0); Гояк, 35 (1:1); Ковачевич, 88 (автогол, 2:1).