Швейцария обыграла Ирландию в отборе к Евро-2020

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Победный мяч на 16-й минуте забил Харис Сеферович.

В другом матче Грузия на выезде вырвала победу у Гибралтара – 3:2.

Швейцария с 11 очками занимает третье место в группе. У Ирландии и Дании по 12 очков.

Евро-2020

Квалификация

Группа D

Восьмой тур

Швейцария – Ирландия – 2:0 (1:0)

Голы: Сеферович, 16; Даффи, 90+3 (автогол, 2:0).

Удаление: Коулмэн, 76 (И)

Нереализованный пенальти: Родригес, 77 (Ш).

Гибралтар – Грузия – 2:3 (0:2)

Голы: Хараишвили, 10 (0:1); Канкава, 21 (0:2); Касьяро, 66 (1:2); Р. Чиполина, 74 (2:2); Квилитая, 84 (2:3).