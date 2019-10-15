Израиль обыграл Латвию. Захави оторвался от Дзюбы В матче восьмого тура группы G отборочного турнира Евро-2020 Израиль на своем поле обыграл Латвию – 3:1.

Один из мячей в составе победителей провел Эран Захави. Теперь на его счету 11 мячей в квалификации чемпионата Европы. Артем Дзюба с девятью голами занимает второе место в списке бомбардиров.

Израиль с 11 очками занимает пятое место в группе. У Латвии восемь поражений с общим счетом 2:27.

Евро-2020

Квалификация

Группа G

Восьмой тур

Израиль – Латвия – 3:1 (3:1)

Голы: Даббур, 16 (1:0); Захави, 26 (2:0); Камеш, 40 (2:1); Даббур, 42 (3:1).