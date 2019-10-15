Израиль обыграл Латвию. Захави оторвался от Дзюбы

Один из мячей в составе победителей провел Эран Захави. Теперь на его счету 11 мячей в квалификации чемпионата Европы. Артем Дзюба с девятью голами занимает второе место в списке бомбардиров.
Израиль с 11 очками занимает пятое место в группе. У Латвии восемь поражений с общим счетом 2:27.
Евро-2020
Квалификация
Группа G
Восьмой тур
Израиль – Латвия – 3:1 (3:1)
Голы: Даббур, 16 (1:0); Захави, 26 (2:0); Камеш, 40 (2:1); Даббур, 42 (3:1).
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