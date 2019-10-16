Бесчастных возглавил «Факел» Контракт рассчитан до конца сезона.

Новым главным тренером «Факела» стал Владимир Бесчастных, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее Бесчастных возглавлял молодежную команду «Спартака», а также входил в тренерский штаб «Армавира» (у Валерия Карпина) и «Тосно» (у Дмитрия Парфенова).

Отметим, что генеральным директором «Факела» является Роман Асхабадзе, который раньше также работал в «Спартаке».

Под руководством предыдущего главного тренера Сергея Оборина «Факел» набрал 12 очков в 17 турах ФНЛ и занимает последнее место.

Дебют Бесчастных в новом клубе состоится 19 октября в домашнем матче с «Шинником».