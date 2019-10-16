Константин Кучаев: В матче с Эстонией сделали то, что и должны были Россия крупно обыграла в гостях Эстонию в квалификации молодежного Евро.

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Полузащитник молодежной сборной России Константин Кучаев подвел итоги матчей с Польшей (2:2) в Екатеринбурге и Эстонией (5:0) в Пярну в отборочном турнире Евро-2021 (U21).

«В игре с Эстонией мы сделали то, что и должны были: одержали уверенную победу и набрали три очка, – приводит «Р-Спорт» слова 21-летнего игрока. – Что касается матча с поляками, то тут все получилось немного сложнее. Понимали, что у них хорошая команда, серьезно готовились и настраивались. В принципе, по игре не сказал бы, что мы в чем-то уступали».

После четырех туров Россия набрала восемь очков и занимает второе место, отставая на два очка от Польши. В следующую международную паузу 15 ноября Россия примет Латвию в Ростове-на-Дону.