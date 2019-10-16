«Чертаново»: Синьор Тедеско, обратите внимание на Глушенкова Воспитанник «Чертаново» забил гол, сделал две результативные передачи и заработал пенальти за молодежную сборную.

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«Чертаново» обратился в твиттере к новому главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско с призывом присмотреться на воспитанника клуба Максима Глушенкова.

«Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодежную сборную России заработал пенальти и забил гол; отличная левая нога; быстрый ум; склонность к нестандартным решениям. Вам понравится», – говорится в сообщении.

Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодежную сборную России заработал пенальти и забил гол; отличная левая нога; быстрый ум; склонность к нестандартным решениям. Вам понравится 😈 pic.twitter.com/3NaeFsgkF8 — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) October 15, 2019

Напомним, что во вторник в матче за молодежную сборную России в отборочном турнире Евро-2021 (U21) с Эстонией (5:0) 20-летний Глушенков забил гол, отдал две результативные передачи и заработал пенальти, реализованный форвардом Федором Чаловым.

Глушенков перешел в «Спартак» из «Чертаново» в январе этого года. За это время он выходил на поле в шести матчах, из них – только в одном в нынешнем сезоне.

В понедельник немец Тедеско официально возглавил «Спартак».