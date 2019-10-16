Михаил Галактионов – о победе над Эстонией: Полностью довольным быть нельзя - Советский спорт
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16 октября 2019 14:36ФутболЛипкин Антон

Михаил Галактионов – о победе над Эстонией: Полностью довольным быть нельзя

Молодежная сборная России забила пять голов Эстонии.

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Эстонией (5:0) в Пярну в матче отборочного турнира молодежного Евро-2021.

«Полностью довольным быть нельзя, – приводит слова Галактионова официальный сайт РФС. – Есть ошибки, которые по качеству игры надо исправлять.

Были хорошие эпизоды с нашей стороны, хорошие голевые моменты и те моменты, которые реализовали, поэтому за них надо ребят поблагодарить. Так же как и за их отношение к делу, за их реакцию на игру. Победа заслуженная, но остаются игровые эпизоды, над которыми надо поработать перед дальнейшими соперниками».

Напомним, голы в матче забили Федор Чалов (с пенальти), Максим Глушенков, Данил Глебов, Данил Круговой и Никита Калугин.

После четырех туров Россия набрала восемь очков и занимает второе место в группе 5, отставая на два очка от Польши. В следующую международную паузу 15 ноября Россия примет Латвию в Ростове-на-Дону.

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