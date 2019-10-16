Максим Глушенков: Забили пенальти, и все пошло по накатанной - Советский спорт
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16 октября 2019 14:52ФутболЛипкин Антон

Максим Глушенков: Забили пенальти, и все пошло по накатанной

Россия победила Эстонию в отборе на молодежный Евро.

Полузащитник молодежной сборной России Максим Глушенков подвел итоги матча с Эстонией (5:0) в Пярну в отборочном турнире Евро-2021 (U21).

– В принципе и до 20-й минуты мы хорошо атаковали, создавали моменты, но чуть-чуть не хватало в завершающей стадии: где-то ногу подставить, где-то добежать, – приводит слова 20-летнего игрока официальный сайт РФС. – Потом пенальти, и все пошло по накатанной.

– Забил, отдал, заработал пенальти. Считаете себя героем этой встречи?
– Нет, я бы хотел поблагодарить команду за игру, а также отдельно отметить Никиту Калугина: он отдал мне и сам забил после моей передачи.

Напомним, Россия открыла счет на 26-й минуте, когда форвард Федор Чалов реализовал пенальти. Через девять минут Глушенков забил второй гол. А после перерыва отличились Данил Глебов, Данил Круговой и Никита Калугин.

После четырех туров Россия набрала восемь очков и занимает второе место в группе 5, отставая на два очка от Польши. В следующую международную паузу 15 ноября Россия примет Латвию в Ростове-на-Дону.

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