Федор Чалов: После второго гола играли в свое удовольствие Россия крупно победила Эстонию в квалификации молодежного Евро-2021.

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Форвард молодежной сборной России Федор Чалов подвел итоги матча с Эстонией (5:0) в Пярну в квалификации молодежного Евро-2021.

– Мы хорошо сыграли, смогли выполнить установку тренера: забили быстрый гол, затем второй, – приводит слова 21-летнего нападающего официальный сайт РФС. – В дальнейшем играли уже в свое удовольствие.

– Что скажете по игре сборной Эстонии?

– Мы разбирали их игру. Ничего сверхъестественного они не показали. Боевитая команда, но мы свое дело сделали.

Напомним, Чалов открыл счет в матче, реализовав пенальти на 26-й минуте. После этого у России забили Максим Глушенков, Данил Глебов, Данил Круговой и Никита Калугин.

Россия набрала восемь очков в четырех матчах и занимает второе место в группе 5, отставая на два очка от Польши. В следующую международную паузу 15 ноября Россия примет Латвию в Ростове-на-Дону.