Матвей Сафонов – об отъезде из сборной: Вся эта информация полный бред Голкипер молодежной сборной России отыграл все 90 минут в матче с Эстонией.

Голкипер молодежной сборной России Матвей Сафонов после матча отборочного турнира Евро-2021 (U21) с Эстонией (5:0) в Пярну прокомментировал информацию о том, что он якобы покинул расположение команды из-за конфликта с тренерами.

«У нас хорошие отношения с тренерским штабом, – приводит слова Сафонова официальный сайт РФС. – Мы договорились, что в первом матче, если я не буду готов на 100 процентов, то не буду играть и буду готовиться ко второму, чтобы быть в обойме, а дальше будем смотреть.

В итоге, к первому матчу я восстановился не до конца, остался на скамейке. Ко второму матчу подготовился, тренеры доверили, и я отыграл. Но вся эта информация полный бред: у нас все хорошо, отношения отличные, и мы готовы побеждать и идти дальше».

Напомним, 11 октября Сафонов остался в запасе в матче с Польшей (2:2), а в игре с Эстонией провел на поле все 90 минут.

Голы в матче забили Федор Чалов (с пенальти), Максим Глушенков, Данил Глебов, Данил Круговой и Никита Калугин.

После четырех туров Россия набрала восемь очков и занимает второе место в группе 5, отставая на два очка от Польши. В следующую международную паузу 15 ноября Россия примет Латвию в Ростове-на-Дону.