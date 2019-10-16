Михаил Галактионов: Сафонов – часть коллектива, на информацию о его отъезде не реагируем Сафонов провел все 90 минут в матче квалификации молодежного Евро с Эстонией.

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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался о появившейся перед матчем отборочного турнира Евро-2021 (U21) c Эстонией (5:0) информации о том, что голкипер Матвей Сафонов покинул расположение команды из-за конфликта с тренерским штабом.

«Мы газет не читаем и на информацию, которая появляется непонятно от кого и непонятно для чего, не реагируем, – приводит слова Галактионова официальный сайт РФС. – Матвей – часть нашего коллектива. Он готовится и готовился к этой игре, и все видели, что он вышел в стартовом составе. Душой и сердцем он с нами, полностью работает, поэтому здесь вообще вопрос об этом не стоит. Реагировать на это не нужно».

Напомним, 11 октября Сафонов остался в запасе в матче с Польшей (2:2), а в игре с Эстонией провел на поле все 90 минут.

Голы в матче забили Федор Чалов (с пенальти), Максим Глушенков, Данил Глебов, Данил Круговой и Никита Калугин.

После четырех туров Россия набрала восемь очков и занимает второе место в группе 5, отставая на два очка от Польши. В следующую международную паузу 15 ноября Россия примет Латвию в Ростове-на-Дону.