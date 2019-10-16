Месси вручили «Золотую бутсу» Аргентинец получил награду в шестой раз.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов.

Видео 32-летнего аргентинца с призом было опубликовано в твиттере издания Marca.

Posado en familia con la Sexta Bota de Oro de Leo Messi #LaSextadeMessi pic.twitter.com/Md5PTPO0Tb — MARCA (@marca) October 16, 2019

Отметим, что в прошлом сезоне Месси забил 36 голов в 34 матчах примеры и стал лучшим бомбардиром турнира.

Для Месси эта «Золотая бутса» стала шестой в карьере. Он является рекордсменом по этому показателю. Ранее аргентинец выигрывал награду в 2010 (34 гола), 2012 (50), 2013 (46), 2017 (37) и 2018 (34) годах.

Среди клубов по обладателям «Золотой бутсы» также лидирует «Барселона». До Месси из игроков каталонцев лучшим бомбардиром Европы становился Роналдо, забивший 34 гола в сезоне-1996/1997.