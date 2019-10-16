Мамману прооперировали в Испании Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана перенес операцию на крестообразных связках колена.

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Операция проходила в одной из испанских клиник.

Сроки восстановления футболиста станут известны в ближайшие сроки.

«Зенит» желает Эмануэлю здоровья и скорейшего возвращения на поле!» – написано на официальном сайте сине-бело-голубых.

Для 23-летнего аргентинца это вторые «кресты» в карьере. Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года за 16 миллионов евро.