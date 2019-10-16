Мамману прооперировали в Испании

Операция проходила в одной из испанских клиник.
Сроки восстановления футболиста станут известны в ближайшие сроки.
«Зенит» желает Эмануэлю здоровья и скорейшего возвращения на поле!» – написано на официальном сайте сине-бело-голубых.
Для 23-летнего аргентинца это вторые «кресты» в карьере. Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года за 16 миллионов евро.
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев «Все время пересматриваю сериал «Чернобыль». 25 фактов о Шараповой, которых вы не знали Мария Шарапова в интервью US Magazine собрала 25 фактов о себе, которые почти неизвестны болельщикам. 07.10.2019 18:00 Теннис Анисимов Вадим «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера. 13.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай Овечкин забил на глазах сына, Ничушкин подрался «Советский спорт» рассказывает о самых интересных матчах дня в НХЛ. 15.10.2019 08:00 Хоккей Костяев Иван Вырисовывается группа: Россия, Дания, Бельгия… Сборная Украины, победив в Киеве португальцев, стала пятым участником финальной стадии Евро-2020 после Бельгии, России, Италии и Польши. Контуры континентального первенства приобретают все более реальные очертания. 15.10.2019 13:30 Футбол Безъязычный Алексей Не хуже «взрослых» на Кипре. Наша молодежка тоже «дала пять» в гостях Команда Михаила Галактионова одержала вторую победу в отборочном цикле молодежного Евро-2021, разгромив в гостях Эстонию. 15.10.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар «Хоть один позитив за день». Бобровский встретился с Панариным, а Дадонов – с Гусевым Чего угодно готов был ожидать в раздевалке «Флориды» после суперволевой выездной победы над «Нью-Джерси» (6:4), но что все репортеры первым делом ринутся терзать Сергея Бобровского… 15.10.2019 08:30 Хоккей Славин Виталий Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии Чемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе. 07.10.2019 23:00 ММА Ващенко Сергей Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай