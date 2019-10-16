Тихонов предсказал массовый отток спортсменов за границу Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает переход Ольги Подчуфаровой в сборную Словении первым в возможной череде таких поступков.

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По мнению ветерана, все дело в вероятном отстранении России от Олимпийских игр.

– Я абсолютно нормально отношусь к такому решению. Слава богу, что это пока только Подчуфарова, и что все остальные не разбежались за последние годы. Я думаю, что это только начало. Думаю, что сейчас, если нас отстранят от Олимпиады, будет коллективное бегство спортсменов», – сказал Тихонов в интервью «РИА Новости».