Зинченко сделал предложение девушке на главном стадионе Украины 23-летний футболист созрел для семейной жизни.

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сообщил о помолвке со своей девушкой – телеведущей Владе Щегловой.

Футболист сделал предложение на домашней арене сборной Украины – НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Самое главное „да“ в моей жизни», – написал хавбек в своем инстаграме.

В комментариях к записи отметились российская футболистка Ксения Коваленко, украинская легкоатлетка Юлия Левченко, английский футболист Фабиан Делф и официальный аккаунт «Манчестер Сити».