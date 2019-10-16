Зинченко сделал предложение девушке на главном стадионе Украины

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сообщил о помолвке со своей девушкой – телеведущей Владе Щегловой.
Футболист сделал предложение на домашней арене сборной Украины – НСК «Олимпийский» в Киеве.
«Самое главное „да“ в моей жизни», – написал хавбек в своем инстаграме.
В комментариях к записи отметились российская футболистка Ксения Коваленко, украинская легкоатлетка Юлия Левченко, английский футболист Фабиан Делф и официальный аккаунт «Манчестер Сити».
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