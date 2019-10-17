Доменико Тедеско: Думаю, Черчесов отличный мужик

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о работе Станислава Черчесова в сборной России.
«Потрясающе! Отличная работа, – сказал Тедеско в интервью Sport24.ru. – Макс (Урванчки), наш тренер вратарей, знает его и рассказал мне немного про Черчесова. Он крутой.
Что именно рассказал? Ничего особенного: о том, как он общается с людьми — он открытый и прямой, – что очень здорово говорит на немецком. Думаю, Черчесов отличный мужик».
Напомним, Тедеско стал главным тренером «Спартака» в понедельник. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
После 12 туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Дебют Тедеско на посту главного тренера состоится 19 октября в матче с «Рубином» на «Открытие Арене».
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