Доменико Тедеско: Думаю, Черчесов отличный мужик Тедеско возглавил «Спартак».

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о работе Станислава Черчесова в сборной России.

«Потрясающе! Отличная работа, – сказал Тедеско в интервью Sport24.ru. – Макс (Урванчки), наш тренер вратарей, знает его и рассказал мне немного про Черчесова. Он крутой.

Что именно рассказал? Ничего особенного: о том, как он общается с людьми — он открытый и прямой, – что очень здорово говорит на немецком. Думаю, Черчесов отличный мужик».

Напомним, Тедеско стал главным тренером «Спартака» в понедельник. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

После 12 туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Дебют Тедеско на посту главного тренера состоится 19 октября в матче с «Рубином» на «Открытие Арене».