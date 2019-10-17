Юрий Дюпин: В матче со «Спартаком» будем отталкиваться от своей игры «Рубин» станет первым соперником «Спартака» после назначения Тедеско.

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин высказался о предстоящем матче 13-го тура премьер-лиги со «Спартаком».

«К «Спартаку» готовимся в штатном режиме, у нас программа тренерского штаба практически одна и та же, – приводит KazanFirst слова 31-летнего игрока. – Почти не отличается подготовка, что к другим матчам, что к «Спартаку».

Да, мы не знаем, в какую схему они будут играть, как они будут играть, но мы будем отталкиваться от своей игры в первую очередь».

Напомним, в понедельник «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера немца Доменико Тедеско.

После 12 туров у «Спартака» 14 очков и 12-е место, у «Рубина» – такие же показатели и 11-я позиция.

Матч «Спартак» – «Рубин» пройдет 19 октября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 16:30 (мск).